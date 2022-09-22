KKTC iş dünyası MÜSİAD EXPO’da temsil edilecek

KKTC iş, eğitim ve turizm dünyası  MÜSİAD EXPO Uluslararası Fuarı’nda temsil edilecek.

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22/09/2022

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KKTC iş dünyası MÜSİAD EXPO’da temsil edilecek

KKTC iş, eğitim ve turizm dünyası  MÜSİAD EXPO Uluslararası Fuarı’nda temsil edilecek.

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, TC Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle MÜSİAD KKTC’ nin toplamda 876 m2’lik alanda 15 firmayla KKTC iş dünyasının tanıtımının yapılacağını, ürünlerin sergileneceğini ve uluslararası ticaretin yollarının aralanacağını kaydetti.

Gündoğdu, MÜSİAD EXPO ve 26. Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Gündoğdu söz konusu fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çeşitli firmaların yanında üniversite ve turizm sektörünün tanıtımının da yapılacağını vurguladı.

22/09/2022 15:32
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TAGS: KKTC, MÜSİAD EXPO
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