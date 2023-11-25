KKTC İş dünyasında soğuk rüzgarlar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen 65’inci yıl gala yemeğinde dikkat çeken bir ayrıntı iş dünyasında tartışılmaya başlandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sözkonusu yemeğe katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

İki oda arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenildi.

Anımsanacağı üzere, Sanayi Odası, Türkiye depremi sonrasında 500 konteyner ev için düzenlenen kampanyaya Ticaret Odası katılmamış, ayrı bir adım atmaya çalışmıştı.

Uzun süredir iki oda ortak bir projede yer almıyor.