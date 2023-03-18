KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısında temsil edildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı, Moritanya'nın başkenti Nuakşot’ta 16-17 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC toplantıda, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram tarafından temsil edildi. Beyazbayram, toplantı kapsamında çeşitli temaslarda da bulundu.

1975 yılında başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetini, 2004 yılı itibariyle “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla gözlemci ülke statüsünde sürdüren KKTC, teşkilatın toplantılarına düzenli olarak katılıyor.

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18/03/2023 14:13