KKTC İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin kuruluş yıl dönemi dolayısıyla resepsiyon düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle, KKTC İslamabad Temsilciliği tarafından dün bir resepsiyon düzenlendi.

KKTC İslamabad Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen resepsiyona, başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Mehmet Paçacı olmak üzere Pakistan eski Ticaret Bakanlarından Dr. Mohammed Zubair Khan, Pakistan Başbakanının Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Özel Asistanı Faisal Karim Kundi, Senator Mushahid Hussein Syed, Senator Shahzad Waseem, Senator Nisar Memon, Tacizle Mücadeleden sorumlu Federal Ombudsman Kashmala Tarıq, Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Afganistan-Türkiye-İran Masası Genel Müdürü Saad Ahmad Warraich, Ekonomik İşler Masası Genel Müdürü Mahmood Akhtar Mahmood ve Protokol Genel Müdür Yardımcısı Bilal Mohsin’in yanında, çok sayıda Milletvekili, Kordiplomatik mensubu, üst düzey bürokrat ve iş dünyası ile KKTC dostu birçok Pakistanlı konuk katıldı.

KKTC İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol yaptığı konuşmasında, 39 yıl önce Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak özgürlük ve egemenliğine kavuştuğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokrasi, ekonomi, sosyal adalet, insan hakları, bağımsızlık gibi alanlarda gelişerek, eğitim ve turizm sektöründe Doğu Akdeniz’de başı çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Hali hazırda ülkemizin İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu ifade eden Şenol, geçtiğimiz günlerde KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Şenol, Kıbrıs sorununa da değinerek, geçen yıl Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilen 5+ Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısında Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüdeki iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerisinin kayda geçirildiğini belirtti.

Uluslararası toplumun adadaki gerçekleri göz ardı etmeye son vermesi gerektiğini belirten Şenol, Kıbrıs sorununun ancak eşitler arasında müzakere edilerek çözüme ulaşabileceğini, bu sebeple Devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin öneminin altını çizdi.

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25/11/2022 14:24