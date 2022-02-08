KKTC, İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’na Katılıyor

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08/02/2022

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KKTC, İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’na Katılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek EMITT 2022 Turizm Fuarı’na katılıyor.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük ve en prestijli, dünyanın ilk 4 büyük fuarı arasına girmiş turizm fuarlarından olan EMITT 2022 Turizm Fuarı’na Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında, Bakanlık yetkilileri, turizm tanıtma memurları ve sektör temsilcilerinden oluşan profesyonel bir heyet yer alacak. 

08/02/2022 14:39
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TAGS: EMİTT Turizm Fuarı
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