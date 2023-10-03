KKTC İstanbul Turizm 2023 fuarında

İstanbul’da yarın başlayacak İstanbul Turizm 2023 Fuarında KKTC de yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Fuar’ın açılış programına katılmak üzere bu akşam adadan ayrılacak.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre İstanbul Kongre Merkezinde yer alacak 2 günlük Fuar’ın, yeni iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlamak için dünyanın pek çok ülkesinden turizm profesyonellerini bir araya getirme amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

KKTC standında, KKTC’nin tarihi eserleri, yiyecek-içecek kültürü, doğası, plajları ve yapılabilecek aktiviteler ile ilgili fotoğrafların yer aldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) yetkililerinin de Fuarda yer alacağı ifade edildi.

Ataoğlu’nun yarınki açılış seremonisinde ayrıca açılış konuşma yapacağı da kaydedildi.