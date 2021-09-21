KKTC, İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu 2018-2020 Ödemeler Dengesi’ni açıkladı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan bilgiler ışığında, 2019 yılında 82.5 milyon ABD doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında % 29 artarak 106.4 milyon dolara yükseldi.

İthalat rakamı 2020’de bir önceki yıla göre % 17.4 azalarak 1,319.6 milyon dolar seviyesine geriledi. 2019 yılında 1,515.4 milyon ABD doları olan dış ticaret açığı , 2020 yılında % 19.9 azalarak 1,213.2 milyon dolara geriledi.

Dış Ticaret 2019 yılında 82.5 milyon ABD Doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında % 29.0 oranında artarak 106.4 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 2019 yılında 1,597.9 milyon ABD Doları olan ithalat rakamı, 2020 yılında % 17.4 azalarak 1,319.6 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda; 2019 yılında 1,515.4 milyon ABD Doları olan Dış Ticaret açığı , 2020 yılında % 19.9 azalarak 1,213.2 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiştir. 2019 yılında 1,680.4 milyon ABD Doları olan dış ticaret hacmi, 2020 yılında % 15.1 azalarak 1,426.0 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiştir. 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 5.2 iken, 2020 yılında % 8.1 olarak gerçekleşmiştir. Görünmeyen İşlemler Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Turizm (Net) kalemi; 2019 yılında 954.5 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında % 82.7 lik azalışla 165.4 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Görünmeyen İşlemler içerisinde Diğer Görünmeyenler (Net) kalemi ise; 2019 yılında 782.3 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında % 14.5 lik azalışla 668.5 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Diğer Görünmeyenler içerisinde ağırlıklı bir yeri olan Yükseköğretim (Net); 2019 yılında 601.2 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında % 36.1 düşüş ile 384.0 milyon ABD Dolarına gerilemiştir. Diğer Görünmeyenler içerisinde yer alan TC Yardımları; 2019 yılında 101.9 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında önceki yıla göre % 47.7 oranında artarak 150.5 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda; 2019 yılında 1,736.8 milyon ABD Doları olan Görünmeyen İşlemler Dengesi, 2020 yılında 833.9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Cari İşlemler Dengesi Dış Ticaret ve Görünmeyen İşlemler Dengesinde gerçekleşen gelişmeler sonucunda; Cari İşlemler Dengesi, 2019 yılında 221.3 milyon ABD Doları fazla verirken, 2020 yılında 379.3 milyon ABD Doları açık vermiştir. Sermaye Hareketleri Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan TC Kredileri; 2020 yılında 80.3 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan Diğer Sermaye Hareketleri (Net); 2019 yılında 154.9 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında 558.9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Hareketleri Dengesi; 2019 yılında 154.9 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında 639.2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Cari İşlemler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Dengesindeki bu gelişmelere bağlı olarak; Genel Denge, 2019 yılında 376.2 milyon ABD Doları iken, 2020 yılında 259.9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Rezerv Hareketleri Döviz rezervlerinde 2019 yılında 290.3 milyon ABD Dolarlık, 2020 yılında da 591.9 milyon ABD Dolarlık bir döviz rezerv artışı görülmektedir.

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21/09/2021 11:31