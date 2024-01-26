KKTC Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

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26/01/2024

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KKTC Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

KKTC Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
 

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi aday kadrosunu şekillendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz, "Açıklanan kadro 4 maçlık periyot takip edilerek açıklanan kadrodur. Bundan sonraki süreçte de lig sonuna kadar teknik ekibimiz maçları takip etmeye devam edecek ve bu kadro içerisinde ismi yazmayan futbolcuların da girmesi mümkün olacak."diye konuştu. Tam motivasyonla bir hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Serhat Deniz, "Çok yetenekli özellikle genç futbolcularımızın fazlalığı beni çok mutlu ve gelecek adına da umutlu kılıyor. Bu bağlamda birçok yetenekli isim arasından bu kadroyu ilk etapta açıkladık. Yaşları küçük olup ligde mücadele eden futbolcuları da çok yakından takip ediyoruz ve gelişimlerini izliyoruz. Önümüzdeki süreçte altyaş grupları ile ilgili de organizasyon hazırlığı içerisindeyiz. Elimizde şu anda yaş yaş çok geniş bir kadın futbolcu havuzu var. Bu havuzu daha da genişleterek, hem ligimizin hem de milli takımımızın kalitesini en yukarıya taşımaya çalışacağız."dedi.

Açıklanan kadroda olmayan isimlerin çalışmalarını tam motivasyonla devam ettirmelerini beklediğini ifade eden Deniz, "Milli takım antrenman programlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve çalışmalarımız Dünya Kupası'na kadar aralıksız devam edecek."dedi.

 

Deniz'in açıkladığı aday kadro şöyle;

1

İLAYDA KÜÇÜK

TAŞKINKÖY SK

KALECİ

2

ELA KILIÇ

VADİLİ TÇBSK

KALECİ

3

SAHİL MALEK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

KALECİ

4

NAZAR BAYRAKTAR

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

KALECİ

5

ZEHRA BORAZANCI

GAZİANTEP ALG SPOR

SAVUNMA

6

ÖZLEM YILMAZ

DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.

SAVUNMA

7

VİJDAN BİBİ

DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.

SAVUNMA

8

BESRE EDA İZAM

DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.

SAVUNMA

9

ŞEYMA TURGUT

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

SAVUNMA

10

SENA ÖZŞEN

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

SAVUNMA

11

MERYEM ÖZSOY

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

SAVUNMA

12

ZEYNEP SÜNGÜ

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

SAVUNMA

13

SELVİHAN DURAL

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

SAVUNMA

14

IRMAK REİS

VADİLİ TÇBSK  

SAVUNMA

15

AYTEN KAPTAN

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ORTA SAHA

16

SEVİM OKUR

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

ORTA SAHA

17

MAHAN ŞARMAN

VADİLİ TÇBSK

ORTA SAHA

18

NİLGÜN BETMEZOĞLU

VADİLİ TÇBSK

ORTA SAHA

19

ALİVYA LENİS İMAM

VADİLİ TÇBSK

ORTA SAHA

20

LEMAN AKAN

T.ERCALICI DİKMEN GÜCÜ SK

ORTA SAHA

21

CEMRE KARA

DEM’S CONS. MAĞUSA SPOR AKA.

ORTA SAHA

22

NURHAYAT CANLIER

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ORTA SAHA

23

ÖZLEM YILDIZ

1461 İSKELE TRABZONSPOR

ORTA SAHA

24

ELA ÖZİKİZ

TEIGNMOUTH FC

ORTA SAHA

25

SUDE KADIOĞLU

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

FORVET

26

AYŞE ÇETİNKAYA

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

FORVET

27

BAŞAK RUSO

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

FORVET

28

AYŞE DEMİR

TAŞKINKÖY SK

FORVET

29

GÜLİZ AKİNER

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

FORVET

30

MELİS MEVLİT

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

FORVET

31

İDAL ÇUKUROVALI

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

FORVET

32

DİLEK ÖZBİLER

TRABZONSPOR SK

FORVET

33

SELMA AZBAKİ

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

FORVET
26/01/2024 13:55
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