KKTC Kalkınma Bankası’nın 25. Yılına Özel Sosyal Sorumluluk Konseri

KKTC Kalkınma Bankası 25. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, 25 Ekim Perşembe günü saat 20.30’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde “25. Yıl Konseri” düzenleyecek.

Klasik müzik konseri, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından, Şef Chloé van Soeterstéde yönetiminde, keman sanatçısı Soyoung Yoon’un performansıyla gerçekleşecek.

Ekonomik kalkınmaya katma değeri olan yatırımlara finansman sağlayarak, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmaya katkı koymakta olan KKTC Kalkınma Bankası, bu etkinlik kapsamında 25. kuruluş yılına dikkat çekmenin yanında, çevre, eğitim, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kamu yararına sürdürdükleri faaliyetleriyle “sosyal fayda” boyutuyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı koyan dört sivil toplum örgütüne gecenin bilet satışlarından elde edilecek hasılatı hibe edecek. Söz konusu sivil toplum örgütleri; Çevre hakkı savunuculuğu yapan Yeşil Barış Hareketi, özel eğitime muhtaç engelli bireylere eğitim sağlayarak fırsat eşitliği yaratan KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), sağlık alanında engelli bireylerin hakları konusunda yaptığı lobicilik, savunuculuk ve farkındalık çalışmalarından dolayı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadının ekonomiye katılması konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) olarak açıklandı.

Konserin 30 TL değerindeki biletleri KKTC Kalkınma Bankası, Deniz Plaza’lar ve konser girişinden temin edilebilecek.