KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden Eleştiri

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, geçtiğimiz akşam bir okulda yapılan diploma töreninde bazı öğrencilerin başörtülü olmaları gerekçesiyle diplomalarını alamadıklarını ifade ederek, “yapılanın kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Civelek,yazılı açıklamasında, “Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları ve cinsel tercih özgürlüğüyle ilgili bas bas bağıran ve acayip yasalar yapılmasına öncülük edenlerin inanç özgürlüğüne bu kadar uzak olmaları, dertlerinin demokrasi ve özgürlük olmadığının bir göstergesi olup, baskıcı rejim izlenimi vermektedir” iddiasında bulundu.

Yapılanın yanlış olduğunu ileri sürüp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na “yanlıştan dönmesi” çağrısı yapan Civelek, “Aksi halde hiçbir eylem ve söylemden geri kalmayacağımızı beyan ederiz” dedi