KKTC Karantina Takip Sistemi Tanıtıldı: Uymayana 5 Asgari Ücret Ceza

KKTC Karantina Takip Sistemi “güvende kal” uygulaması bugün başladı.

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12/04/2021

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KKTC Karantina Takip Sistemi Tanıtıldı: Uymayana 5 Asgari Ücret Ceza

KKTC Karantina Takip Sistemi “güvende kal” uygulaması bugün başladı. Sabah saatlerinde ülkeye gelen 10 kişiye bileklik takıldı. Gün içinde bu rakam 35 olacak.

QR koduyla çalışacak sistem, bileklik ve telefondaki uygulamayla ülkeye giriş yapanların kurallara uyup uymadığı takip edilecek. Uymayana 5 asgari ücret ceza verilecek ve merkezi karantinaya gönderilecek.

Başbakan Saner: 1700 bileklikle başlıyoruz. 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

Oğuz: Uygulama devletin karantina konusundaki malı yükünü azaltacak

 

12/04/2021 11:31
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TAGS: kktc, karantina takip sistemi
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