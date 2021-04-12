KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması bugün tanıtılacak

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12/04/2021

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KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması bugün tanıtılacak

KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması bugün tanıtılacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tanıtım toplantısı saat 09.30’da Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alacak. Toplantıya, sadece davetli basın mensupları katılabilecek. Sağlık Bakanlığı, elektronik bileklikle ev karantinasının bugün) başlayacağını duyurmuştu. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, ev karantinası için kişilerin KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi. 

İlgili haber: 'Güvende Kal' Uygulaması Nasıl Kullanılacak?

12/04/2021 09:21
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