“KKTC Kardeş Şehirleri İstişare Toplantısı” Düzenlendi

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21/12/2020

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“KKTC Kardeş Şehirleri İstişare Toplantısı” Düzenlendi

Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın, 14 Aralık’ta Zoom programı üzerinden Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında da bir toplantı yapıldığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, “KKTC Belediyeleri ve Kardeş Şehir İlişkisi Kapsamında Önümüzdeki Dönemde Yapılabilecek İş Birliği ve Etkinlikler” toplantısında, kardeş belediyelerin yapacağı ortak etkinliklerle  ilgili fikir alışverişinde bulunularak, öneriler değerlendirildi.

Kültür-Sanat, spor gibi faaliyetlerle birlikte ortak projelere imza atılarak, Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde araç desteği, alt yapı ve ortak projelerle kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

21/12/2020 12:30
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TAGS: KKTC Kardeş Şehirleri, Mahmut Özçınar
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