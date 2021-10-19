KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, Türkiye’de Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi DEMİREL, Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’yı Ankara’daki makamında ziyaret etti. Buradan Eskişehir’e geçen DEMİREL, “ Champions Fight Night” isimli dev Profesyonel Kickboks Organizasyonuna katıldı.

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi DEMİREL, 08 Ekim 2021 tarihinde, Ankara’da Türkiye Kickboks Federasyonu’na bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim KAYICI’ya yaptığı görüşme sırasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kickboks spor dalının gelişmesi için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

09 Ekim 2021 tarihinde, Eskişehir’e geçen DEMİREL, organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat AKBULUT ve Yüksel ÇOTUK’un yaptığı “ Champions Fight Night” isimli dev Profesyonel Kickboks Organizasyonuna katıldı.

TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan Pro Kickboks Organizasyonunda ülkemizi bayrağımız ile temsil eden sporcumuz Doğan SÜZAL, İranlı rakibi Kiyan KOUHI ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda yenilen sporcumuz, gösterdiği güzel mücadeleden dolayı gecede büyük beğeni topladı.

Gece sonunda, DEMİREL, Organizatör Vedat AKBULUT’a güzel Pro. organizasyonlar düzenleyerek Kickboks spor dalının gelişmesi için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek gecenin anısına plaket takdim etti.

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19/10/2021 11:11