KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör kursu tamamlandı

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02/08/2022

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KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör kursu tamamlandı

    KKTC Kickboks  Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

    1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.

     Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;

Adı-Soyadı                                         Derneği                                                           Kademesi

Mehmet Berke ŞİMŞEK                    Şimşek Savunma Sanatları Der.                     1.Kademe

İsmail Hakkı ÇEBİ                             Şimşek Savunma Sanatları Der.                     1.Kademe

Mustafa Ömer BAKIŞ                       Şimşek Savunma Sanatları Der.                     1.Kadame       

Mustafa KAYA                                  Gazimağusa İhtisas Spor Der.                         1.Kademe

Duhan Ali KHAKPARAGHİ Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.                             1.Kademe

Asena HOŞOĞLU                             Tatlı Spor Kulübü Birliği                                    2.Kademe

Celil AKARPINAR                           Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.                     3.Kademe

 

 

02/08/2022 11:05
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TAGS: KKTC, Kickboks Federasyonu, antrenör, kurs,
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