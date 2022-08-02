KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör kursu tamamlandı

KKTC Kickboks Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.

Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;

Adı-Soyadı Derneği Kademesi

Mehmet Berke ŞİMŞEK Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe

İsmail Hakkı ÇEBİ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kademe

Mustafa Ömer BAKIŞ Şimşek Savunma Sanatları Der. 1.Kadame

Mustafa KAYA Gazimağusa İhtisas Spor Der. 1.Kademe

Duhan Ali KHAKPARAGHİ Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 1.Kademe

Asena HOŞOĞLU Tatlı Spor Kulübü Birliği 2.Kademe

Celil AKARPINAR Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der. 3.Kademe

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02/08/2022 11:05