KKTC Kickboks Federasyonu Tarafından Düzenlenen Temel Antrenör Kursu Tamamlandı
23/01/2024
Federasyonun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
1.Kademe ve 2.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 9 kursiyer başarılı oldu.
Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;
Adı-Soyadı Kademesi
- Erdal TAŞKÖPRÜ 1.Kademe
- İbrahim DEMİREL 1.Kademe
- Hakan DİNLER 1.Kadame
- Kemal KARAHAN 1.Kadame
- Muhammet ABACILAR 1.Kadame
- Mustafa UZUNLAR 2.Kademe
- Nazime YAYAR 2.Kademe
- İsmail Hakkı ÇEBİ 2.Kademe
- Duhan Ali KHAKPARAGHİ 2.Kademe