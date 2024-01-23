KKTC Kickboks Federasyonu Tarafından Düzenlenen Temel Antrenör Kursu Tamamlandı   

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23/01/2024

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KKTC Kickboks Federasyonu Tarafından Düzenlenen Temel Antrenör Kursu Tamamlandı   

   Federasyonun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

    1.Kademe ve 2.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 9 kursiyer başarılı oldu.

     Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;

 

Adı-Soyadı                                         Kademesi

 

  1. Erdal TAŞKÖPRÜ                             1.Kademe

           

  1. İbrahim DEMİREL                            1.Kademe

 

  1. Hakan DİNLER                                 1.Kadame

 

  1. Kemal KARAHAN                            1.Kadame

 

  1. Muhammet ABACILAR                   1.Kadame

           

  1. Mustafa UZUNLAR                          2.Kademe

 

  1. Nazime YAYAR                                2.Kademe

 

  1. İsmail Hakkı ÇEBİ                             2.Kademe

 

  1. Duhan Ali KHAKPARAGHİ 2.Kademe

 

 

23/01/2024 11:38
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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