KKTC Kickboks Federasyonu Tarafından Düzenlenen Temel Antrenör Kursu Tamamlandı   

Federasyonun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

1.Kademe ve 2.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 9 kursiyer başarılı oldu.

Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;

Adı-Soyadı Kademesi

Erdal TAŞKÖPRÜ 1.Kademe

İbrahim DEMİREL 1.Kademe

Hakan DİNLER 1.Kadame

Kemal KARAHAN 1.Kadame

Muhammet ABACILAR 1.Kadame

Mustafa UZUNLAR 2.Kademe

Nazime YAYAR 2.Kademe

İsmail Hakkı ÇEBİ 2.Kademe

Duhan Ali KHAKPARAGHİ 2.Kademe