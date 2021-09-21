KKTC Kickboks Federasyonu Tarafından Mithat Tekçam’a Ziyaret

KKTC Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı K.K.T.C. Koordinatörü Sayın Mithat Tekçam’a Nezaket Ziyaretinde bulunuldu.

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi DEMİREL ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı K.K.T.C. Koordinatörü Sayın Mithat TEKÇAM’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL tarafından Sayın Mithat TEKÇAM’a KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verildi, ülkemiz gençliği için neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda, Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL tarafından, ziyaret anısına plaket takdiminde bulunuldu.

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21/09/2021 10:59