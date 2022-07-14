KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Temel Antrenör Kursu Düzenliyor   

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, 18-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapılıyor.

1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak yapılacak olan Temel Antrenör Kursuna, Kickboks, Muaythai ve MMA spor dallarında ustalık derecesine sahip sporcu ve antrenörler katılabilecek. Kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı olacak.

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14/07/2022 11:52