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KKTC kimliği Bakü’den alınabilecek

Yurt dışındaki KKTC yurttaşlarının e-kimlik alabilmeleri için başlatılan çalışmalar Bakü'de de sonuçlandı

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22/06/2018

KKTC kimliği Bakü’den alınabilecek
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Yurt dışında yaşayan KKTC yurttaşlarının e-kimlik alabilmeleri için başlatılan çalışmalar Bakü'de de sonuçlandı. KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Londra Temsilciliği, Mersin ve İzmir Başkonsolosluklarından sonra Bakü Temsilciliği de e-kimlik kartı hizmet ağına eklendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC yurttaşları, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bakü Temsilciliği’ne giderek, e-kimlik kartı başvurusu yapabilecek.

Kısa bir süre sonra Berlin Temsilciliği, Brüksel Temsilciliği, Abu Dabi Temsilciliği ve Trabzon Başkonsolosluğu’nda da e-kimlik başvuru sistemi devreye girecek.

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TAGS: KKTC kimlik, bakü haber Kıbrıs
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