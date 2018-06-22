KKTC kimliği Bakü’den alınabilecek

Yurt dışında yaşayan KKTC yurttaşlarının e-kimlik alabilmeleri için başlatılan çalışmalar Bakü'de de sonuçlandı. KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Londra Temsilciliği, Mersin ve İzmir Başkonsolosluklarından sonra Bakü Temsilciliği de e-kimlik kartı hizmet ağına eklendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC yurttaşları, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bakü Temsilciliği’ne giderek, e-kimlik kartı başvurusu yapabilecek.

Kısa bir süre sonra Berlin Temsilciliği, Brüksel Temsilciliği, Abu Dabi Temsilciliği ve Trabzon Başkonsolosluğu’nda da e-kimlik başvuru sistemi devreye girecek.