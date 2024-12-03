KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile DAÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen İmza Töreni’nde iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay imza koydu.

Söz konusu imza töreninde DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, Rektörlük Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, Akademik İşler Koordinatörü ve DAÜ KVKK Eski Başkanı Hürol Mear, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KVKK Üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ile birlikte diğer KVKK Üyeleri hazır bulundu.

KKTC KVKK ve DAÜ arasında imzalanan protokol ile kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliğine ilişkin olarak ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ile eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapmak amaçlanıyor.

Protokol imza öncesinde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Kurulun ilk oluştuğu zamandan bu yana düzenlemiş olduğu faaliyetlere ve çalışmalarına DAÜ’nün katkı koymaya çalıştığını belirterek, bu bağlamda DAÜ tarafından da çeşitli paneller ve çalıştaylar gerçekleştirildiğini bildirdi. DAÜ’de Kişisel Verileri Koruma Kulübü’nün oluşturulduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin de kişisel verilerin korunması bağlamında gösterdikleri hassasiyetin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Protokol İmzalayan İlk Üniversite DAÜ

KKTC KVKK ile olan iş birliğini biraz daha ileri seviyeye taşımak, bu bağlamdaki hakların kamuoyunda anlaşılmasına katkıda bulunmak, Kurulun gerek akademik, gerek eğitim-öğretim, gerekse insan kaynağı anlamında duyduğu desteği karşılayabilmek adına KKTC’de ilk kez Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile protokol imzalayan üniversitenin DAÜ olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, bundan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç protokolün her iki kuruma ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay gerçekleştirdiği konuşmasında bir DAÜ mezunu olarak DAÜ’de olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, ülkenin en önemli eğitim kurumu olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan memnun olduklarını ifade etti. En önemli ihtiyacın insan kaynağı olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Kutlay, DAÜ’de söz konusu nitelikli insan kaynağının olduğunu ve Kurulu bir adım öne götürebilecek bir iş birliği olduğuna inandıklarını aktardı. Yrd. Doç. Dr. Kutlay, Kurul hakkında detaylı bilgiler vererek söz konusu iş birliği protokolünün her iki kurum için de yararlı olmasını temenni etti.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba gerçekleştirdiği konuşmasında protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, kişisel verilerin korunmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kişisel Verileri Koruma Kulübü’nün DAÜ Hukuk Fakültesi önderliğinde kurulduğunu belirten Doç. Dr. Alibaba, kulübün ilk etkinliğinin protokolün ardından gerçekleştirileceğini vurguladı. DAÜ Akademik İşler Koordinatörü ve DAÜ KVKK Eski Başkanı Hürol Mear ise, Başkan olduğu dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Protokol İmza Töreni sonrası DAÜ Kişisel Verileri Koruma Kulübü Başkanı Lütfiye Beyza Muratoğlu, Genel Sekreter Muhammet Ali Taş ve Kulüp Üyeleri Elif Kerten ile Ali Cebrail İnan da toplantıya katılarak KKTC KVKK Başkan ve Üyeleri ile bir süre görüştüler.