KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Genel Kurulu'na katılıyor

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'na katılmak için Antalya'ya gidiyor.

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24/01/2025
Türk Ajans Kıbrıs

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Genel Kurulu'na katılıyor

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'na katılmak için Antalya'ya gidiyor.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, yarın Antalya'da yer alacak WFIS’in Avrupa Bölgesi Genel Kurulu'nda, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’ni 8 lider temsil edecek.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Kıbrıs
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