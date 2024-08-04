KKTC koşusu İstanbul'da düzenlendi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupa Koşusunu izledi.

Törende KKTC Koşusunu kazanan at sahibi Murat Erşahin'e kupasını Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Erturuloğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ve TJK Başkanı Serdal Adalı birlikte takdim etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre 1985 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen KKTC Kupa Koşusu bu yıl da İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda koşuldu.

Yarış öncesinde Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Bakanlığı tarafından kurulan stantta ülke kültürünü ve tarihine yönelik broşürler de gelen misafirlere dağıtıldı.

Etkinlikte, KKTC tanıtım filmi hipodromda ve Türkiye Jokey Kulübü Televizyonunda da canlı olarak gösterildi.

KKTC bayrağının da çekildiği etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ön plana çıkarıldı.