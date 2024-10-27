KKTC Kulüpler Birliği’nden Hakem Mustafa Torun’a Yapılan Saldırıya Kınama

KKTC Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK maçının hakemi Mustafa Torun’a yapılan saldırıyı kınayan bir açıklamada bulundu. Karavezirler, yaşanan üzücü olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek hakemlerin aldığı eylem kararına saygı duyduklarını, ancak bu eylemin zamanlama ve şeklinin yanlış olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Açıklamada, alınan kararın bazı kulüpler için haksız rekabet ortamı yarattığı ve takımların dinlenme sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı. Hazırlık süreci, kamp ve diğer masraflar göz önüne alındığında kulüplerin bu durumdan ciddi şekilde etkilendiğini belirten Karavezirler, hakemlerin kendileriyle iş birliği yaparak daha az zarar verici bir eylem planı geliştirebileceklerini ifade etti. “Kararın, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde alınabileceğine inanıyoruz,” dedi.

Karavezirler, futbol camiasının tüm paydaşlarıyla büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin bir ferdine zarar gelmesinin ülke futboluna zarar vermek anlamına geleceğini vurguladı. Tüm kesimlere sağduyu çağrısında bulunarak futbolun güzelliklerini konuşmaya davet etti. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren şahsı “futbol katili” olarak nitelendiren Karavezirler, KTFF Disiplin Kurulu’nun bu kişiye en ağır cezayı vereceğine dair güvenini dile getirdi ve hakem Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.