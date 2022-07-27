KKTC Kupası için koşuldu

ads ads ads ads
27/07/2022

ads
KKTC Kupası için koşuldu

Türkiye Jokey Kulübü tarafından, 1985 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupa Koşusu, İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda koşuldu.

KKTC’nin İstanbul Konsolosluğundan verilen bilgiye göre, toplamda 7 atın yarıştığı koşuyu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adal da izledi. Koşunun tamamlanmasını müteakip ödül töreni ve katılımcılara bir resepsiyon düzenlendi.

27/07/2022 19:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KKTC Kupası için koşuldu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.