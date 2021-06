KKTC Lions Kulüplerinden Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne Bağış

Mağusa Mesarya Lions Kulübü ve Nicosia New Generation Lions Kulüpleri’nin katkılarıyla alınan, görme engelliler için alarmlı Türkçe konuşan dokuz adet kol saati, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne bağışlandı.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, yazılı açıklamasında, Mağusa Mesarya Lions Kulübü ve Nicosia New Generation Lions Kulüpleri’nin 450’şer Türk Lirası katkılarıyla dokuz görme engelli birey için alarmlı Türkçe konuşan kol saatinin derneğe bağışlandığını söyledi.

Açıklamada, Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı Fetine Avcı ve Nicosia New Generation Lions Kulübü Başkanı Anıl Meryem Altuğ Bilir ve heyetlerine, derneğe katkılarından ötürü teşekkür belgesi verildiği de kaydedildi.

16/06/2021 14:05