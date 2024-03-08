KKTC Londra Temsilcisi Keskin Kadınlar Günü etkinliğine katıldı

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngiltere’de 10 Mart tarihinde kutlanacak olan Anneler Günü vesilesiyle İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından Grand Palace’ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

KKTC Londra Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Keskin, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Filistin başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşların karanlık gölgesi altında karşılandığını, savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu belirterek, bu kabul edilemez zulüm ve sürdürülemez durum karşısında tüm devletlerin ve uluslararası mekanizmaların daha fazla gecikmeksizin inisiyatif almasının elzem olduğuna vurgu yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarının kutlandığı, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik mücadelesine olan bağlılığın yeniden vurgulandığı önemli bir gün olduğunu kaydeden Keskin, Kıbrıs Türk kadınının geçmişten bugüne, toplumsal varoluş ve egemenlik mücadelesinde ve devletin gelişmesinde, erkeklerle omuz omuza her safhada görev aldığını ve kadınların mücadeleci ruhunun toplumun gelişmesine önemli değer kattığını söyledi.

Keskin ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun köklü kuruluşlarının başında gelen İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneğinin, kadınların bir araya gelerek başarabileceklerini göstermesi açısından önemli ve takdir edilesi bir örnek olarak 53 yıldır başarıyla yoluna devam ettiğini kaydederek, önemli projeleri hayata geçirmek için büyük gayret ortaya koyan TWPA’nın gelmiş geçmiş tüm başkan ve üyelerini kutladı.

Etkinlikte, TWPA tarafından “Yılın Annesi” olarak belirlenen Enfield Belediyesi eski mMeclis üyelerinden Yasemin Brett’e ödülü KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Keskin tarafından verildi.