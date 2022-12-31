KKTC Maarif Okulları, Kıbrıs Kültürüne ait pek çok değeri de uygulamalı olarak öğretiyor

MAARİF ÇOCUKLARI, KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Eğitime Değer’ sloganıyla eğitim-öğretim hayatına başlayan, kısa sürede adından söz ettiren Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, çocukları Kıbrıs Kültürü ile büyütüyor. KKTC’de eğitim anlayışına farklı bir boyut kazandıran, Gazimağusa Tuzla’da ilk okul projesini hayata geçiren ve 2022 Eylül ayında eğitim öğretim hayatına

başlayan KKTC Maarif Okulları, çocuklara, özel ve milli günlerin yanı sıra Kıbrıs Kültürüne ait pek çok değeri de

uygulamalı olarak öğretiyor.

ULUSLARARASI MAARİF OKULLARI KKTC SUNA ATA-ATUN OKULU, ÇOCUKLARA KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİYOR

‘Eğitime Değer’ diyen Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu, Yeni yıl öncesi yeni yılın bolluk ve

bereket getirmesi için evlerde hazırlanan GOLİFA’yı okul mutfağına taşıdı. Öğretmenleri eşliğinde mutfağa giren

çocuklar, minik ama marifetli elleriyle hem Golifa yaptılar hem de Golifa’nın ne olduğunun yanı sıra ne kadar değerli olduğunu da öğrendiler. Yaptıkları Golifa’yı tadan ve çok beğenen çocuklar, yeni bir şey öğrenmenin de mutluluğunu yaşadılar. Gün sonunda çocukların kendi elleriyle hazırlanan ve özel olarak paketlenen Golifalar, üzerinde ‘Golifa evinize, bolluk, bereket ve sağlık

getirmesi dileğiyle’ mesajıyla birlikte ailelerine gönderildi.

INTERNATIONAL MAARİF SCHOOLS KKTC

Uluslararası Maarif Okulları KKTC

Eski Lefkoşa Yolu Berkel Mobilya Arkası

Tuzla/Gazimağusa/KKTC

Tel : 0533 838 38 88



GÜNDOĞDU: “EĞİTİM YALNIZCA ALFABE YA DA SAYI DEĞİL, EĞİTİM AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜR”

Eğitim hayatına başladığı günden bu yana, çocuklara, ‘eğitime değer’ anlayışıyla kucak açan, Gazimağusa Tuzla’da ilk okul projesini hayata geçiren Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu Eğitim Koordinatörü Erkan Gündoğdu da kültür ve medeniyet etkileşimini ‘ortak iyi’ ye ulaştıracak bir yol olarak gördüklerini söyledi. Uluslararası Maarif Okulları olarak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde var olmaktan son derece mutluluk duyduklarını da ifade eden Gündoğdu,

eğitimin her aşamasında olduğu gibi özel ve milli günlerle, Kıbrıs Kültürüne ışık tutan, pek çok değeri de uygulamalı

olarak öğrettiklerini belirtti. Uluslararası Maarif Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu’nun yeni yıl öncesinde de yine Kıbrıs Kültürünün olmazsa olmazı çok önemli bir değeri GOLİFA’yı mutfaklarına taşıdıklarını söyleyen Uluslararası Maarif

Okulları KKTC Suna Ata-Atun Okulu Eğitim Koordinatörü Erkan Gündoğdu, çocukların da Golifa’yı yaparken hem

eğlendiğini hem de yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarının altınız çizdi. Golifa’nın yeni bir yılı

karşılamanın simgesi olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu vesileyle, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti, Uluslararası Maarif Okulları KKTC olarak Eğitime değer katmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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31/12/2022 14:04