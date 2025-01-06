KKTC Merkez Bankası Faiz İndirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, nezdindeki Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi. Yeni oranlar 6 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Merkez’in faiz adımının, bankalardaki mevduat ve kredi faizlerinde düşüş sağlaması bekleniyor.

Türk Lirası hesaplarındaki faizlere “300” baz puanlık düşüş getirildi. KKTCMB’den yapılan duyuruda, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %46’dan %43’e indi.

Yabancı paralarda ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,00’den yüzde 1,75’e, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,25’ten yüzde 1,00’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 2,00’den yüzde 1,75’e çekildi.

YASAL KARŞILIKLARIN FAİZLERİ

KKTC Merkez Bankası’nın duyurusuna göre, banka nezdindeki, Türk Lirası “yasal karşılıklara” uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 15,00 olarak sabit bırakıldı ancak, yabancı parada indirim yapıldı. Yeni faizlerle ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,00’den yüzde 0,75’e; Euro yasal karşılıklarda yüzde 0,75’ten yüzde 0,50’ye; İngiliz Sterlini yasal karşılıklarda ise yüzde 1,00’den yüzde 0,75’e indirildi.

TİCARİ SENETLER VE REESKONT İŞLEMLERİ

Merkez’in açıklamasında, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak “reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının” yüzde 55’ten %50’ye düşürüldüğü bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre ayrıca, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak “reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları” yıllık yüzde 48,50’den yüzde 43,50’ye; küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 46,50’den yüzde 41,50’ye indirildi. Döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 50,00 olarak sabit bırakıldı.