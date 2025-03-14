KKTC Merkez Bankası Yine Faiz İndirdi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2025 yılının ilk üç ayı dolmadan üçüncü kez faiz indirimine gitti. Merkez Bankası, nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi. TC Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 6 Mart’taki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 42.5’e çekmesi sonrasında, KKTC Merkez de benzer bir adım attı.

Merkez Bankası, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını (yıllık) yüzde 40’tan yüzde 37.50’ye indirdi. Bu adım, yaklaşık iki buçuk aylık sürede üçüncü faiz indirimi oldu. KKTCMB, 6 Ocak’ta Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 46.00’dan yüzde 43’e, 28 Ocak’ta da yüzde 40’a çekmişti.

Merkez Bankası, nezdindeki faize tabi döviz mevduat hesaplarına uygulanan faizleri ise değiştirmedi. Bu faizler halen dolar ve sterlinde yıllık yüzde 1.75, Euro’da ise yüzde 1.00 düzeyinde.

REESKONT İŞLEMLERİ

Faiz indirimleriyle ilgili olarak yapılan duyuruya göre; Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı da 250 baz puan indirildi. Bu işlemlerdeki yıllık faiz oranı yüzde 50’den yüzde 47.50’ye çekildi.

Verilen bilgilere göre ayrıca, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 43.50’den yüzde 41’e; küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41.50’den yüzde 39’a ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 50’den %46’ya indirildi. Yabancı paralarla tanzim edilen senetlerin faiz oranı ise halen yüzde 5 düzeyinde.