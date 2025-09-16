KKTC Merkez Bankası’ndan Maliye’ye 4,6 Milyar TL Borçlanma İhalesi

KKTC Merkez Bankası dün Maliye Bakanlığı’na yaklaşık 4 milyar 615 milyon Türk Lirası borç sağlamak amacıyla “dört” ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi daha açtığını duyurdu.

Türk Lirası, Amerikan Doları, İngiliz Sterlini ve Euro cinsinden açılan ihaleler, bu yıl içinde Maliye için açılan DİBS ihalesi sayısını 26’ya çıkaracak.

Dolar, Euro ve Sterlin cinsinden açılan ihaleler 18 Eylül Perşembe günü, Türk Lirası cinsinden açılan ihale ise 24 Eylül Çarşamba günü sonuçlandırılacak. Bu ihaleler 11 Şubat’ta başlanan borçlanma zincirinin 23, 24, 25 ve 26’ıncı halkalarını oluşturacak.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlarda borçlanılacak tutarlar şöyle:

2 milyar Türk Lirası (43 gün vadeli); 25 milyon ABD Doları (yaklaşık 1 milyar 036 milyon TL); 15 milyon İngiliz Sterlini (yaklaşık 847 milyon TL); 15 milyon Euro (yaklaşık 731,5 milyon TL). Döviz borçlanmalarının 112 gün vadeli olacağı da duyuruldu.

Yapılan duyuruda, Hazine’nin kur riski üstlenmemek amacıyla döviz cinsinden alınacak borçları SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı kaydedildi.

16,2 MİLYAR ALINMIŞTI

Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı” almış, Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Bu karar sonrasında 11 Şubat ile 25 Ağustos arasında çıkılan 22 ayrı ihalede 16,2 milyar lirayı aşkın iç borca imza atılmıştı.

Bugün itibarıyla Maliye’nin (üstlendiği TÜK, Cypfruvex ve DAÜ dahil) iç borç (DİBS) stoku ise şöyleydi:

Türk Lirası cinsinden: 2 milyar 496 milyon

Dolar cinsinden: 94 milyon 815 bin

Sterlin cinsinden: 56 milyon 750 bin

Euro cinsinden: 30 milyon