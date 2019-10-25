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KKTC Mert Optik: Türkiye'deki firma ile bağlantımız yok

"Sattığımız ürünler orjinal ve sertifikalıdır"

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25/10/2019
HK

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KKTC Mert Optik: Türkiye'deki firma ile bağlantımız yok

Türkiye'de yapılan operasyonda 7.6 milyon TL'lik sahte gözlük ve gözlük malzemesi bulundurduğu tespit edilen Mert Optik firmasıyla ilgili KKTC'de bulunan Mert Optik firması açıklama yaptı. 

KKTC Mert Optik şirket yetkilisi Mehmet  Sönmez tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki söz konusu şirket ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığını, sattıkları ürünlerin ise orjinal ve sertifikalı ürünler olduğunu belirtti.

Firmanın açıklaması şöyle:

 

25/10/2019 15:57
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TAGS: mert optik, kktc mert optik
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