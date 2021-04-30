KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir personel pozitif

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü  Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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30/04/2021

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KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir personel pozitif

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü  Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sadrazam yaptığı yazılı açıklamada, pozitif çıkan personel nedeniyle tedbir amaçlı olarak ikinci bir açıklamaya kadar araştırmacı hizmetlerine ara verildiğini bildirdi.

30/04/2021 09:10
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TAGS: kktc, milli arşiv, araştırma, personel, pozitif vaka
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