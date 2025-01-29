Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan DAÜ Mezunlarına Mesaj Var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde mezun olacak öğrenciler için bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mezunların DAÜ’den aldıkları eğitim ile tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerine inandığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sizler, hayatınızda bir dönemin sonuna gelirken, yeni bir başlangıcın da eşiğindesiniz. Bu üniversitede aldığınız eğitim, sadece akademik bilginizi değil, aynı zamanda hayata bakış açınızı, sorunlara yaklaşım şeklinizi ve toplum içindeki sorumluluklarınızı da şekillendirdi. Sizleri bugüne hazırlayan tüm akademisyenlerimize ve ailelerinize, emeğini ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.

Unutmayalım ki her biriniz, farklı hayallerle ve hedeflerle buradasınız. Ancak sizleri birleştiren şey, kararlılığınız ve geleceğe olan inancınızdır. Gelecek zorluklarla dolu olabilir, ama DAÜ’de öğrendiklerinizle bu zorlukların üstesinden gelebileceğinizi biliyoruz. Sizler, sadece kendi geleceğinizi değil, aynı zamanda topluma ve dünyaya bırakacağınız mirası da şekillendireceksiniz. Dünya’nın neresinde olursanız olun, her zaman; adalet, şeffaflık ve insan hakları gibi evrensel değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, toplum için birer umut kaynağı olun.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin birer mezunu olarak, her yerde bizim gurur kaynağımız olacaksınız. Bugün buradan birer Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak ayrılıyorsunuz. Ancak unutmayın, bu üniversite her zaman sizin yuvanız olacak. Nerede olursanız olun, DAÜ ailesinin bir parçası olarak kalacaksınız.

Sizleri sevgiyle ve gururla geleceğe uğurlarken, yolunuzun her zaman açık, başarılarla dolu ve aydınlık olmasını diliyorum. Tüm mezunlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.”