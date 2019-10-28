 KKTC Milli İradeye Saygı Platformu 29 Ekim mesajı yayınladı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar, Türkiye’yi ileriye taşıyacak olanın daha güçlü demokrasi, daha sağlam hukuk devleti ve daha yüksek bir kalkınma hızı olduğunu söyledi.

Sancar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyetimizin teminatı, toplumumuzun asırlara dayanan birlik ve beraberlik geleneğidir” dedi.

Sancar, şunları dile getirdi:

“Yeni nesillere nitelikli eğitim sunan, evrensel demokratik değerleri, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünebilme yetisini kazandıran bir eğitim sistemi, kadınlarımızın siyasal ve ekonomik yaşantıya yüksek düzeyde katılımı ve bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılması bu süreçte odaklanacağımız adımlar olmalıdır.”

28/10/2019 15:38