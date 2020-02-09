KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Platform Genel Başkanı Talip Sancar, yazılı açıklamasında, Akıncı’nın milli gerçeklerden bütünüyle koptuğunu savunarak, “Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü silinme ve çöküştür” iddiasında bulundu.

Sancar, Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı makamına layık olmadığını öne sürerek, “Bu nedenle önümüzdeki seçimlerde, emaneti, Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesinin kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” dedi.

09/02/2020 16:25