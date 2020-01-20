KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan örnek davranış  

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, geçtiğimiz yıl başlattıkları “askıda ekmek” projesinin ardından, “askıda gıda”, “askıda dürüm” ve “askıda yemek” projeleri de başlattığını belirtti.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu olarak başlattıkları organizasyona Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Ak Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de dahil olduğunu kaydetti.

Şu an itibariyle Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da bu organizasyonların devam ettiğine işaret eden Sancar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi ve Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’nde poğaça çay ikramlarının düzenli devam ettiğini belirtti.

Sancar, bunun yanı sıra Beyti Restoran’da askıda yemek, Musa Bozbey Fırın ve Ensar Fırın’da askıda ekmek, Jumbo Store’da askıda gıda ve Girne Can Ciğer Restoran’da da askıda dürüm faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

“Asıl gayemizin toplum arasında birlik ve beraberliğin tekrar tesisidir” diyen Sancar, ülke genelinde bu etkinliklerin devamını diledi.

20/01/2020 17:50