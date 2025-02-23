KKTC Milli Olimpiyat Komitesi genel kurulu yapıldı

Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleşen genel kurulun Divan başkanlığını Tenis Federasyonu Başkanı Hasan

Gazioğlu, sekreterliklerini ise Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Av.Şahap Tokatlı

yaptı.



Koç yaşanan süreçlere değindi



Genel kurulda açılış konuşması yapan Dursun Koç, başkanlığı döneminde yaşanan süreçlere değindi. Yıllık

faaliyetlerini devlet bütçesi olmadan yaptıklarını aktaran Koç, gerçekleştirdikleri ödül törenlerini de

sponsor destekleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı. Koç, bu noktada komiteye destek veren herkese

teşekkür etti.



Öte yandan yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Dursun Koç’a, yönetim kurulu adına başkan yardımcısı

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya tafadından teşekkür plaketi takdim edildi.



Faaliyet ve mali rapor onaylandı

Genel kurulda faaliyet raporu Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, mali rapor da Atletizm

Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı tarafından okudundu.

10 yıldır başkanlık görevini yürüten Dursun Koç ve yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporu üyeler

tarafından onaylandı.



Başkan adayı çıkmadı, seçim 15 gün sonraya ertelendi



Genel kurulda tüzük gereği 48 saat önce başkan adayı olması gerekenlerin müracaat yapması

gerekiyordu ancak herhangi bir müracaat olmadığı için seçim yapılmadı ve yeni başkan seçilemedi.

Divan başkanı Hasan Gazioğlu tüzük gereği genel kurulu 15 gün sonraya erteledi.

Yeni başkan adayı çıkması durumunda 15 gün sonra KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeni başkanı

seçilmiş olacak.