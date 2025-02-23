KKTC Milli Olimpiyat Komitesi genel kurulu yapıldı
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) seçimli genel kurulu dün (22 Şubat Cumartesi) Girne’de yapıldı.
23/02/2025
Girne Öğretmen Evi’nde gerçekleşen genel kurulun Divan başkanlığını Tenis Federasyonu Başkanı Hasan
Gazioğlu, sekreterliklerini ise Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Av.Şahap Tokatlı
yaptı.
Koç yaşanan süreçlere değindi
Genel kurulda açılış konuşması yapan Dursun Koç, başkanlığı döneminde yaşanan süreçlere değindi. Yıllık
faaliyetlerini devlet bütçesi olmadan yaptıklarını aktaran Koç, gerçekleştirdikleri ödül törenlerini de
sponsor destekleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı. Koç, bu noktada komiteye destek veren herkese
teşekkür etti.
Öte yandan yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Dursun Koç’a, yönetim kurulu adına başkan yardımcısı
Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya tafadından teşekkür plaketi takdim edildi.
Faaliyet ve mali rapor onaylandı
Genel kurulda faaliyet raporu Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, mali rapor da Atletizm
Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı tarafından okudundu.
10 yıldır başkanlık görevini yürüten Dursun Koç ve yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporu üyeler
tarafından onaylandı.
Başkan adayı çıkmadı, seçim 15 gün sonraya ertelendi
Genel kurulda tüzük gereği 48 saat önce başkan adayı olması gerekenlerin müracaat yapması
gerekiyordu ancak herhangi bir müracaat olmadığı için seçim yapılmadı ve yeni başkan seçilemedi.
Divan başkanı Hasan Gazioğlu tüzük gereği genel kurulu 15 gün sonraya erteledi.
Yeni başkan adayı çıkması durumunda 15 gün sonra KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeni başkanı
seçilmiş olacak.