KKTC MMA takımı Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor
14/09/2021
Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılıyor.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun üye olduğu GAMMA (Global Association of Martial Arts) tarafından, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’na ülkemizi temsilen altı sporcumuz katılıyor.
Çalışmalarını, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda sürdüren KKTC MMA Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor;
Antrenör:
Feyzi KURUMANASTIRLI
Sporcular:
Hasan KURUMANASTIRLI Veteran Sporcu
Mehmet ERDEM Veteran Sporcu
Güner ÇAKIN Büyük Sporcu
Yusuf Efe YETİMOĞLU Genç Sporcu
Batuhan Nihat CERİT Genç Sporcu