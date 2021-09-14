KKTC MMA takımı Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

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14/09/2021

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KKTC MMA takımı Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılıyor. 

KKTC Kickboks Federasyonu’nun üye olduğu GAMMA (Global Association of Martial Arts) tarafından, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’na ülkemizi temsilen altı sporcumuz katılıyor.

Çalışmalarını, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda sürdüren KKTC MMA Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor;

Antrenör:

Feyzi KURUMANASTIRLI

Sporcular:                                                        

Hasan KURUMANASTIRLI            Veteran Sporcu 

Mehmet ERDEM                            Veteran Sporcu         

Güner ÇAKIN                                 Büyük Sporcu          

Yusuf Efe YETİMOĞLU                 Genç Sporcu 

Batuhan Nihat CERİT                    Genç Sporcu  

     

 

14/09/2021 12:14
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