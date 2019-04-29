KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği, KHK Başkanı Kayral’ı ziyaret etti

KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği, Kamu Hizmet Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral’ı ziyaret etti.

Yazılı açıklama yapan dernek başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, Kayral’ın yeniden başkan olarak atanmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamasında mobbing konusuna da değinen Öksüzoğlu, ülkede mobbing ile ilgili bilgilerin eksik ve yetersiz olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, yapılan araştırmalarda; ülkede kamu sektöründe çalışanların, amirleri, yöneticileri ya da iş arkadaşları ile yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları eylemleri mobbing olarak adlandıramasalar da aslında yaşanan problemler ve maruz kaldıkları muamelelerin çoğunlukla mobbing olduğunun saptadığını ifade etti.

Ülkede kamu yönetim reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Öksüzoğlu, 7/79 sayılı yasada yapılan değişiklik ile bir reformdan bahsedilemeyeceğini savundu.