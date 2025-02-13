KKTC MOK Seçimli Genel Kurulu 22 Şubat’ta Yapılacak

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, komitenin Mali ve Seçimli Genel Kurulu 22 Şubat 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Girne Öğretmenevi’nde saat 11.00’de yapılacak olan genel kurulda, 2024 yılı üyelik yükümlülüklerini yerine getiren olimpik branş federasyonları ile bireysel üyeler oy kullanabilecek.

Genel kurulda, KKTC MOK Başkanlığı için seçim yapılacak. Aday olmak isteyenlerin, seçim tarihinden 48 saat öncesine kadar KKTC MOK Genel Sekreterliği’ne [email protected] adresine dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Adaylık şartları arasında, oy hakkı bulunan ve üyelik yükümlülüklerini güncel olarak yerine getirmiş olmak yer alıyor.

Seçimli genel kurulun gündemi ise şu şekilde belirlendi:

Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı Gündemin okunması Başkanın açılış konuşması Divanın oluşturulması 2024 Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması 2024 Mali Raporunun okunması ve oylanması Başkanlık seçimi Dilek ve temenniler Kapanış

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, genel kurula katılımın önemine vurgu yaparak, tüm üyeleri sürece dahil olmaya davet etti.