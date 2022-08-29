KKTC MOK’ta ''Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'' ve ''Olimpizm Ödülleri'' hazırlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK), üye federasyonlar ile birlikte, 26 Ağustos Cuma günü “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” olmak üzere iki önemli gündem maddesiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya KKTC MOK Başkanı Dursun Koç ile birlikte KKTC MOK’a üye federasyonların başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda Futbol, Cimnastik, Atletizm, Badminton, Okçuluk, Engelliler, Halter ve Vücut Geliştirme federasyonları adına temsilci yer alırken Voleybol, Hentbol, Tenis, Masa Tenisi, Futbol Tenisi ve Üniversite Sporları federasyonları ise mazaret bildirdi.

Seçimli Olağan Üstü Genel Kurul Kasım’da

Toplantıda ilk gündem maddesi olarak seçimli olağanüstü genel kurul konusu konuşuldu.

KKTC MOK’un yeni tüzüğü ile birlikte seçimli olağan üstü genel kurulun 2022 Kasım ayında yapılması noktasında hem fikir olundu. Tam tarih olarak ise Kasım ayının 19’u ya da 26’sı olmak üzere iki farklı tarih ortaya kondu.

Bu iki tarih KKTC MOK yönetim kuruluna sunulacak ve tam seçim tarihi ilerleyen günlerde yapılacak toplantıda belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.

Yeni tüzük hazır

Seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde KKTC MOK’un 05 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda genel kurulun onayını alan KKTC MOK yeni tüzüğü, Savcılığın da onayından geçti.

Yeni tüzük, Girne Kaymakamlığı tarafından önümüzdeki günlerde KKTC MOK’a teslim edilecek.

Federasyonlara 31 Ağustos’a kadar Olimpizm Ödülleri çağrısı

Toplantıda ikinci gündem maddesi olarak ise KKTC MOK tarafından düzenlenecek olan Olimpizm Ödülleri konuşuldu.

KKTC MOK tarafından, ükemizde 33 spor federasyonu bulunmasına rağmen sadece komiteye üyeliklerini yerine getiren değil, tüm spor federasyonlarına ödüllendirme noktasında sporcu, antrenör ve hakem belirleme çağrısı yapılarak yazı gönderildi.

Şu ana kadar 10’un üzerinde federasyonun ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör ve hakemlerini belirleyerek KKTC MOK’a dönüş yaptığı açıklanırken bazı federaysonların da bu çalışmaya devam ettiği belirtildi.

KKTC MOK, tüm spor federaysonlarının 31 Ağustos tarihine kadar Olimpiz Ödülü ile ilgili sporcularını, antrenörlerini ve hakemlerini belirleyerek KKTC MOK’a bildirmeleri için de yeniden çağrı yapıldı.

Sporculara Cumhuriyet altını verilecek, antrenör ve hakemler de ödüllendirilecek

Toplantıda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmesi beklenen Olimpizm Ödülleri ile ilgili üst düzey bir tören yapılması için tüm hazırlıkların devam ettiği ve Türkiye’den de önemli misafirlerin yer alacağı ifade edildi.

Malum sebeplerden ötürü yıllardır verilemeyen Olimpizm Ödülleri’nin bu yıl yeniden hayata geçeceği ve federasyonların belirleyeceği en başarılı bir sporcusuna 1 Cumhuriyet Altını ile plaket takdim edilecek.

Ayrıca yine her federasyonun kendi belirleyeceği, yılın başarılı antrenörü ve hakemi ile KKTC MOK'un faaliyetlerine katkı koyan sponsorlara da plaket verilecek.

13 federasyon üye oldu, seçim öncesi diğer federaysonlara çağrı yapıldı

Toplantıda ayrıca spor federasyonlarının yenilenen tüzüğü ile Kasım ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda (tüzük gereği olimpik branş ve özerk olma koşulu) oy kullanabilmeleri adına KKTC MOK’a üyeliklerini de yerine getirmesi noktasında yeniden çağrı yapıldı.

Şu ana kadar Atletizm, Badminton, Cimnastik, Engelliler, Futbol, Futbol Tenisi, Halter ve Vücut Geliştirme, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Üniversite Sporları ve Voleybol olmak üzere 13 federasyon KKTC MOK’a üyeliklerini gerçekleştirmiş durumda.

Kasım ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde tüm federasyonların üyeliğinin beklendiği açıklanırken yapılan görüşmelerde genel kurul öncesi üyeliklerini yapacağını açıklayan federasyonlın da mevcut olduğu belirtildi.

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29/08/2022 15:07