KKTC Muhtarlar Derneği 17 Aralık'ta yemek düzenleyecek

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13/12/2021

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KKTC Muhtarlar Derneği 17 Aralık'ta yemek düzenleyecek

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz derneğin 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Elysium Park, Lefkoşa’da düzenlenecek yemekte  tüm muhtarların ve hükümet yetkililerinin bir araya geleceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

KKTC Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu olarak almış olduğumuz kararla, tüm muhtarlarımızı bir araya toplamayı, muhtarlar arası sosyal birliktelik ve beraberliği sağlamayı, muhtarlar arası dayanışmayı arttırmayı amaç edindiğimiz ve  geleneksel hale dönüştürüp her yıl yapmayı planladığımız yemeğimizin ilkini gerçekleştiriyoruz.

Her yıl  gerçekleştirmeyi planladığımız  yemeklerimizin ilkini, 17 Aralık 2021 Cuma akşamı Elysium Park, Lefkoşa’da gerçekleştiriyoruz.

Gecemize, Sn. Cumhurbaşkanı Ersin TATAR,  Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sn. Faiz SUCUOĞLU, İçişleri Bakanı Sn. Kutlu EVREN, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sn. Tufan ERHURMAN, Halkın Partisi Genel Başkanı Sn. Kudret ÖZERSAY, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sn. Cemal ÖZYİĞİT, Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Fikri ATAOĞLU, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sn. Erhan ARIKLI katılacaklar.

Ayrıca Merkez Kaymakamı ve İlçe Kaymakamlarımız  da gecemize katılacaklar.

 

13/12/2021 13:35
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TAGS: KKTC, Muhtarlar Derneği, haber
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