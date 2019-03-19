HABER KIBRIS

Nöbetçi Eczaneler - 25 Mayıs 2019

ads
25/05/2019

ads
Nöbetçi Eczaneler - 25 Mayıs 2019

LEFKOŞA:

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 2255728

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 3301036

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa

 2270242

GİRNE:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

 8224142

***

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 8160543

 

GAZİMAĞUSA:

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 3651847

***

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 3654240

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 7144640

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 3712224

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler, Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, 25may
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.