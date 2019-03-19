Nöbetçi Eczaneler - 25 Mayıs 2019
25/05/2019
LEFKOŞA:
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
2255728
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ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
3301036
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa
2270242
GİRNE:
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
8224142
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GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
8160543
GAZİMAĞUSA:
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
3651847
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MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA
3654240
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
7144640
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
3712224