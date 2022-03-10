KKTC Nöbetçi Eczaneler 10 Mart 2022

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10/03/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 10 Mart 2022

MAĞUSA

Veli Nurluöz Eczanesi 

Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis Yolu Yeni Lemar Arkası

Ayşem Çil Eczanesi 

Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu Üzeri, Halken Apt, Dr. Şerife Zorba Kliniği

GİRNE

Sevin Çağay Eczanesi 

Ecevit Cad. Papageno Pup Ve Yokyoktur Market

Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 ( 33 ) Bakkal Süpermarket Yanı

Pınar Keklik Eczanesi 

Karaoğlanoğlu Cad. 198/a Mazlum Plaza Tekno Gold Yanı

GÜZELYURT

İnci Eczanesi 

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1k Terminal Karşısı

İSKELE

Mevlüt Kaçmaz Eczanesi 

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

LEFKE

İlksen Eczanesi 

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

LEFKOŞA

Necatibey Eczanesi

9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası Ve Hangover Karışı Ve Domino Pizza Yanı Köşlüçiftlik
08:00-00:00

Laden Akbatur Eczanesi 

Adıgüzel Apt. Ulaştırma Bakanlığı Karşısı
08:00-00:00

Türkan Şentip Eczanesi

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Alpet Petrol
08:00-00:00

10/03/2022 15:55
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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