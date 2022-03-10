KKTC Nöbetçi Eczaneler 10 Mart 2022
10/03/2022
MAĞUSA
Veli Nurluöz Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sokak Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis Yolu Yeni Lemar Arkası
Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu Üzeri, Halken Apt, Dr. Şerife Zorba Kliniği
GİRNE
Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. Papageno Pup Ve Yokyoktur Market
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 ( 33 ) Bakkal Süpermarket Yanı
Pınar Keklik Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. 198/a Mazlum Plaza Tekno Gold Yanı
GÜZELYURT
İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1k Terminal Karşısı
İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
LEFKOŞA
Necatibey Eczanesi
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası Ve Hangover Karışı Ve Domino Pizza Yanı Köşlüçiftlik
08:00-00:00
Laden Akbatur Eczanesi
Adıgüzel Apt. Ulaştırma Bakanlığı Karşısı
08:00-00:00
Türkan Şentip Eczanesi
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Alpet Petrol
08:00-00:00