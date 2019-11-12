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KKTC Nöbetçi Eczaneler 12 Kasım 2019

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczanelerin Listesi

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12/11/2019
HK

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 12 Kasım 2019

LEFKOŞA

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli 

03922234565

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY 

03922256161

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 KÜÇÜK KAYMAKLI 

03922271457

MAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa 

03923661909

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

03923650112

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı 

03928151447

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne

03928224142

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt 

03927147052

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU 

03927277646

12/11/2019 17:37
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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