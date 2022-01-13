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KKTC Nöbetçi Eczaneler 13 Ocak 2022

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13/01/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 13 Ocak 2022

LEFKOŞA

Oba Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Kermiya / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-71-01

Tuna Eczanesi

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Hacıbulgur Apt. No:16/B Yenişehir / Lefkoşa
(Deniz Plaza yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 227-78-74

Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi No:11 Taşkınköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 225-59-47

GAZİMAĞUSA

Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 366-38-46

Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Caddesi, Alibey Apt. No:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-69-77

GİRNE

Girne Eczanesi

Işıl Sokak, Bayramoğlu Apt. D:3 Girne
(Kamiloğlu Hastanesi karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-14-47

Tokay Varış Eczanesi

Ankara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
(Cenap Restorant çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (542) 855-31-14

Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, No:100/C Çatalköy / Girne
(Tempo Süpermarket karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 824-57-13

GÜZELYURT

Nilgün Eczanesi

Ecevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-38-47

İSKELE

Özbirtan Eczanesi

Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

0 (392) 371-22-24

LEFKE

Ulus Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (392) 727-76-49

13/01/2022 13:28
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler, 13 Ocak 2022
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