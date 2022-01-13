KKTC Nöbetçi Eczaneler 13 Ocak 2022
13/01/2022
LEFKOŞA
Oba Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Kermiya / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-71-01
Tuna Eczanesi
Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Hacıbulgur Apt. No:16/B Yenişehir / Lefkoşa
(Deniz Plaza yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 227-78-74
Zehra Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi No:11 Taşkınköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 225-59-47
GAZİMAĞUSA
Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-38-46
Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Caddesi, Alibey Apt. No:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-69-77
GİRNE
Girne Eczanesi
Işıl Sokak, Bayramoğlu Apt. D:3 Girne
(Kamiloğlu Hastanesi karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-14-47
Tokay Varış Eczanesi
Ankara Caddesi, Yayla Ard. Plaza B-Blok Dükkan No:1 Alsancak / Girne
(Cenap Restorant çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (542) 855-31-14
Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, No:100/C Çatalköy / Girne
(Tempo Süpermarket karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 824-57-13
GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi
Ecevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-38-47
İSKELE
Özbirtan Eczanesi
Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (392) 371-22-24
LEFKE
Ulus Eczanesi
Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (392) 727-76-49