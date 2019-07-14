KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2019)
15/07/2019
HK
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LEFKOŞA:
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
2240988
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İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
2281540
GİRNE:
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
8150850
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
GAZİMAĞUSA:
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
3650112
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ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı Mağusa
3652424
GÜZELYURT:
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
7144518
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Boğaz İskele .
3712366