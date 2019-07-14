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KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2019)

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15/07/2019
HK

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Temmuz 2019)

LEFKOŞA:

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 2240988

***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 2281540

GİRNE:

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 8150850

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 3650112

***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı Mağusa

 3652424

GÜZELYURT:

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 7144518

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Boğaz İskele .

 3712366

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TAGS: nöbetçi eczaneler
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