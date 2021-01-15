KKTC NÖBETÇİ ECZANELER 15 OCAK 2021
15/01/2021
Girne
AYGÜL AYGIN Eczanesi
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne / Girne
0 (533) 830 00 49
EDA ATAÇAĞ Eczanesi
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne
0 (548) 881 18 11
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM Eczanesi
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
0 (392) 714 12 22
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
0 (539) 109 95 77
Lefke
HATİCE SOYER Eczanesi
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
0 (548) 865 52 91
Lefkoşa
GÜLNUR Eczanesi
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa
0 (392) 223 66 30
İMGE Eczanesi
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa
0 (392) 223 59 51
ŞİRİN BOLKAN Eczanesi
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
0 (392) 225 40 20
Mağusa
ÇİSE SEZEREL Eczanesi
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa
0 (392) 366 39 15
SÜAY SEVİNÇ Eczanesi
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa
0 (392) 365 42 80