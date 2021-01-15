KKTC NÖBETÇİ ECZANELER 15 OCAK 2021

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15/01/2021

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KKTC NÖBETÇİ ECZANELER 15 OCAK 2021

Girne

AYGÜL AYGIN Eczanesi

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne / Girne

0 (533) 830 00 49

EDA ATAÇAĞ Eczanesi

SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE / Girne

0 (548) 881 18 11

Güzelyurt

İLKİN SADRAZAM Eczanesi

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

0 (392) 714 12 22

İskele

GÖKBERK ALP YAKAR Eczanesi

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

0 (539) 109 95 77

Lefke

HATİCE SOYER Eczanesi

Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

0 (548) 865 52 91

Lefkoşa

GÜLNUR Eczanesi

Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa

0 (392) 223 66 30

İMGE Eczanesi

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı / Lefkoşa

0 (392) 223 59 51

ŞİRİN BOLKAN Eczanesi

ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

0 (392) 225 40 20

Mağusa

ÇİSE SEZEREL Eczanesi

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

0 (392) 366 39 15

SÜAY SEVİNÇ Eczanesi

Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa

0 (392) 365 42 80

15/01/2021 16:48
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TAGS: nöbetçi eczaneler
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