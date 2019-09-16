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Nöbetçi Eczaneler 19 Eylül 2019

Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren

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19/09/2019
HK

Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 19 Eylül 2019

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Nöbetçi Eczaneler 19 Eylül 2019

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 2238222

***

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

 2276071

***

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

 2255847

 

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

 8157350-0533 888 5666

***

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 8153626

GAZİMAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

 3656922

***

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 3663374

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 7142874

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

19/09/2019 09:24

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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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