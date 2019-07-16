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KKTC Nöbetçi Eczaneler (16 Temmuz 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler ...

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16/07/2019

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (16 Temmuz 2019)

LEFKOŞA:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

 2237272

***

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa

 2255730

GİRNE:

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 8160543

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne

 8245713

GAZİMAĞUSA:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 3648494

***

SAKARYA ECZANESİ

 Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa

 3652989

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt

 7144790

İSKELE:

ERSU ADAN ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele / İskele

 3788887

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TAGS: KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, (16, Temmuz, haber, kıbrıs, 2019)
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