KKTC Nöbetçi Eczaneler (16 Temmuz 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler ...
16/07/2019
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LEFKOŞA:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa
2237272
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AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa / Lefkoşa
2255730
GİRNE:
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
8160543
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne
8245713
GAZİMAĞUSA:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
3648494
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SAKARYA ECZANESİ
Narlık Sok.Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital ) yanı GaziMağusa / Gazimağusa
3652989
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt / Güzelyurt
7144790
İSKELE:
ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele / İskele
3788887